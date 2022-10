II - Um gelado para Eduardo Lourenço

Há uns três ou quatro dias surpreendi alguns amigos. Comunicava-lhes ter acabado de chegar de uma visita muito particular à Galeria dos Uffizi, em Florença. Acompanhado por alguns especialistas de um dos principais museus dessa Itália devastada pelo novo coronavírus, tivera a oportunidade de assistir à apresentação detalhada de algumas obras, com pormenores tantas vezes desconhecidos e despercebidos para quem visita sem método. Fora uma viagem sem sair de casa, graças ao projeto posto em marcha pela Galeria, intitulado “Uma obra em dois minutos”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.