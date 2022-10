Carta de apelo aos nossos Especialistas e Governantes. Portugueses, Europeus e Mundiais

Sou médico interno de Medicina Interna num Hospital Central de Lisboa. Não sou um especialista em saúde pública nem em epidemiologia. Sou apenas um médico que ao analisar o que sabe desta nova pandemia Covid 19 se vê a perder o sono com previsões extremamente negativas relativamente ao destino de Portugal, Europa e do Mundo. Sou um dos que está no terreno e lá ficará, até à saúde lhe faltar. Mas sou também um dos que, convictos, acredita que a maior diferença não será feita por nós profissionais de saúde, mas por vós, nossos líderes e especialistas.

Porque é que eu, não sendo especialista de epidemiologia ou saúde pública, sinto a necessidade de vos escrever este texto de apelo? Porque infelizmente todos os especialistas que venho ouvido ao longo das últimas semanas têm estado ou errados ou enganados ou atrasados nas previsões, nos cenários e nas medidas a tomar. Porque nesta pandemia a melhor ciência disponível parece não estar a acertar. Porque admito que os modelos epidemiológicos que temos disponíveis serão talvez baseados no passado, e possivelmente não contemplarão a atual situação global nem o panorama desta mobilidade transfronteiriça sem precedentes. Porque neste momento me parece que urge sermos mais pragmáticos e menos teóricos a analisar os cenários possíveis. Urge utilizar a experiência do que sabemos que acontece e aconteceu, ao invés de tentar prever com modelos matemáticos teóricos o que poderá vir a ocorrer. Temos a “sorte” de a Europa ter sido infetada uns meses depois da Ásia. Temos a “sorte” de Portugal ter sido o último País Europeu a ser infetado. É altura de usar as janelas de futuro que estes países nos proporcionam, concreta e factualmente, ao invés de tentarmos prever futuros alternativos baseados em modelos abstractos, teóricos e aparentemente obsoletos. Não o digo de ânimo leve. Não me atreveria a ir contra especialistas na matéria. Mas é um facto que infelizmente as suas análises nos parecem ter falhado. O futuro o dirá.

Não escrevo portanto este texto com a pretensão de ser eu o dono da verdade, ou eu melhor que tantos outros, tão mais qualificados. Sinto a urgência em escrever-vos este texto, porque infelizmente, não tenho visto nenhum especialista a abordar as questões que se nos colocam num sentido global, num que englobe tanto as questões de saúde pública como as questões da capacidade dos sistemas de saúde em lidar com este problema. Num que equacione tanto as questões económicas nacionais como as relações de interdependência entre estados à escala global. Não consegui ainda ouvir respostas como:

• Como é que isto irá parar Nacional, Europeia e Globalmente?

• Quando é que isto irá parar, Nacional, Europeia e Globalmente?

• Como parar uma pandemia num mundo extraordinariamente interligado?

• Quantos mortos vamos ter? Quantos diretamente atribuídos ao coronavírus, quantos indiretamente atribuídos à falência de sistemas de saúde que, esgotados, serão incapazes de tratar outras doenças, e quanto indiretamente associados aos mortos económicos de uma avizinhada crise global sem precedentes?

Tentarei de forma pragmática, sem modelos, sem tempo (nem capacidade) para fazer uma análise detalhada de curvas, gráficos e dados, expor de forma simples o que é o meu entendimento sobre a propagação deste vírus e sobre as medidas necessárias para o travar.

• Entendo que é um vírus novo, com alta infecciosidade e com a capacidade de infetar toda a população por esta não ter imunidade;

• Entendo que por ter um período de incubação longo de até 14 dias é extraordinariamente difícil de isolar e conter doentes infetados;

• Entendo que por, ao que tudo indica, doentes assintomáticos o poderem transmitir, se torna virtualmente impossível ter medidas de contenção conservadoras que sejam eficazes;

• Entendo que esta pandemia apenas será travada quando uma de 3 situações ocorrer:

1- Todos os casos infetados (doentes sintomáticos, doentes em período de incubação e portadores assintomáticos que nunca virão a desenvolver doença) forem identificados e isolados. Aí então teríamos a interrupção do contágio quando todos os infetados se curassem ou falecessem e deixassem de infetar.

2- Quando 70% da população tiver sido infetada até se desenvolver a chamada herd-immunity o que inibirá teoricamente a propagação das cadeias de transmissão nas comunidades.

3- Quando tivermos uma vacina.

Entendo portanto, que qualquer estratégia para conter os danos de saúde, sociais e económicos terá que se basear numa destas três formas de conter o vírus. Não há a mínima dúvida que a melhor estratégia seria a de termos uma vacina, mas como tal demorará necessariamente um tempo prolongado, com estimativas de pelo menos 12 meses, urge tomar decisões com análise das outras duas hipóteses, medindo prós e contras, ao nível das questões da saúde, do impacto social e das consequências económicas nacionais e globais.

Comecemos por analisar a segunda hipótese, por admitir que este surto apenas terminará quando 70% da população tiver sido infetada e se vier a desenvolver a chamada herd-imunity o que inibirá teoricamente a propagação das cadeias de transmissão nas comunidades.

Esta parece ser a estratégia que inicialmente todos os países europeus estavam a desenvolver. De forma mais explicita, foi desde logo admitido pela Alemanha quando a Chanceler Merkel foi a primeira a falar dos 70% de infetados e pelo Reino Unido que mais tarde viria a recuar. Mas no fundo todos os países europeus nos estávamos a basear nesta estratégia. Foi por isso que começaram a surgir os gráficos que falavam de uma estratégia de “flatten the curve”:

No meu entender, esta estratégia admitiria portanto que até 70% da população virá a ser afetada e que, caberia aos estados e populações, através de medidas de distanciamento social e boas práticas de prevenção de infeção, atrasar o pico de casos de forma a manter os casos dentro da capacidade de atuação dos serviços de saúde, sem entrarem em rutura.

Apesar de eficaz em garantir que, no fim do surto, a população se encontraria “virtualmente” imunizada, prevêem-se no entanto nesta estratégia alguns potenciais problemas associados:

1. Medidas que pretendem o achatamento da curva de modo a permitir respostas dos sistemas de saúde deveriam que ter em conta a capacidade de reserva desses mesmos sistemas de saúde. Deveriam contemplar a capacidade para acomodar um aumento de procura expressivo que, ainda que seja menor do que um pico não controlado, não deixará de ser considerável, sobretudo em sistemas com pouca capacidade de adaptação da resposta.

2. O admitir que, mesmo que medidas destas consigam atrasar a curva, não alteram de forma substancial a taxa de mortalidade “mínima” inerente a esta infeção viral. Ainda que esta pareça ser inversamente proporcional à capacidade de atuação dos sistemas de saúde (como de resto, as atuais baixas taxas de mortalidade na Alemanha parecem suportar), o facto de aceitarem que 70% da população será infetada tem, necessariamente, que levar à aceitação de uma mortalidade e morbilidade maiores associadas a infeção, quando comparado com medidas cujo objetivo seria diminuir o número de casos (“break the curve”).

3. O achatar da curva vai atrasar a resolução do surto no tempo, prolongando medidas de restritivas de isolamento social com todo o impacto pessoal, social e económico que este prolongamento no tempo irá necessariamente ter.

Faz então sentido o querermos achatar a curva? Creio que poderá fazer. Isto se tivermos desde logo num país com serviços de saúde capazes de acomodar a subida gradual dessa curva (como o alemão parece ter mas que certamente nem o Italiano, nem o Espanhol, nem o Português parecem ter), se admitirmos que estamos preparados como um todo para que haja uma taxa de mortalidade direta e indireta associada a esta medida, e se tivermos uma economia com grande capacidade de adaptação que consiga manter-se à tona com novos esquemas laborais, teletrabalho, etc, se não tivermos uma economia que depende de serviços que exigem o contacto social como o turismo ou a restauração e se formos capazes de implementar medidas de saúde publica, que capacite os cidadãos que ficarão em isolamento social prolongado de forma a manterem a sua saúde física e mental.

Como alternativa à aceitação desta infeção generalizada de 70% da população, para travar este surto, e na ausência de vacina, teríamos a primeira opção: “Todos os casos infetados (doentes sintomáticos, doentes em período de incubação e portadores assintomáticos que nunca virão a desenvolver doença) são identificados e isolados.”

Esta foi a estratégia adotada por Macau ou Países como a China ou Singapura dos quais já todos ouvimos falar. Mas então será possível identificar todos os infetados? Atualmente não.

Dadas as restrições ao número de testes disponíveis, a sua sensibilidade relativa (Não têm a capacidade de detetar todos os casos positivos) e às limitações que testar toda a população implica, não é possível identificar e isolar todos os infetados num curto espaço de tempo. Portanto, para adotar esta estratégia, o necessário, e o que foi seguido por estes países foi a aplicação de um lock-down generalizado da população, criação de fronteiras internas às zonas afetadas, e encerramento das fronteiras externas. Estas medidas restritivas permitem, no fundo, ganhar tempo. Tempo para testar todos os suspeitos sem que estes mantenham cadeias de transmissão ativas.

E esta estratégia funciona? Sim, tudo indica que esta é de facto a única estratégia capaz de conter o crescimento de novos casos. (Pelo menos até se voltarem a reabrir as fronteiras…).

Já todos conhecemos os gráficos que parecem demonstrá-lo na China.

E até na Itália parece estar já a fazer efeito na contenção de novos casos

Mas qual é o preço destas medidas tão radicais?

Não há dúvida que a aplicação destas medidas tem um enorme impacto tanto a nível económico, como social, como eventualmente até democrático. Não me debruçarei sobre estes pontos de vista já amplamente debatidos. Diria apenas que após variadas reflexões ponderadas de todas as alternativas, as análises custo-benefício parecem ser favoráveis a esta opção mais radical. Sobretudo quando ponderados as relações de “duração-intensidade” de cada medida. Parecem favorecer medidas radicais (maior intensidade mas menor duração) em detrimento de outras (menor intensidade mas maior duração).

Falaria no entanto de um outro preço a pagar por medidas que tenham como estratégia “break the curve”. Falo do facto de com estas, após o controlo do surto, com diminuição paulatina do número de casos, não ficarmos com uma população imunizada e que portanto, mantém a possibilidade de voltar a ser infetada. O que isto significa em última instância é que um País que consiga um controlo de surto com estas medidas não poderá voltar a “abrir-se” ao mundo enquanto este permanecer “infetado”.

Mais uma vez, não sou especialista absoluto na matéria mas parece-me a mim uma questão de pragmatismo, e sim, de uma vez mais, olharmos para os Países Asiáticos que já estão a controlar o surto. Ao fazê-lo vemos que nesses Países os problemas agora residem no “quando” e “como” abrir fronteiras. Parece também natural que as questões que necessariamente se colocarão no futuro serão as de “com quem” abrir a fronteira.

Esta é a questão mais me preocupa neste momento. Porque vejo que finalmente os Países Europeus se aperceberam que não têm capacidade para acomodar o surto, nem mesmo com estratégias de “flatten the curve”, mas ainda não os vejo de todo a tomarem medidas de forma a mitigar as consequências de virem a ter, desordenadamente, países a suprir individualmente os seus surtos internos de forma prolongada no tempo e que necessariamente prolongará a abertura de fronteiras entre eles.

Este ponto, a meu ver, será o que trará maiores consequências a longo prazo, caso não existam estratégias concertadas e é exatamente essa ausência de estratégias concertadas a nível europeu que maior perplexidade me tem causado.

Ainda que possa ser despropositado nesta altura falar do passado, parece-me que o que deveria ter acontecido desde o início, a nível Europeu, deveria ter sido uma Estratégia concertada de “lock-down and assist”. A partir do momento em que os nossos especialistas perceberam os desafios inerentes a este surto, um agente viral novo numa população global não imunizada, com taxas de transmissão elevadas, com períodos de incubação longos e portadores assintomáticos, que devíamos ter tido a imperiosa noção de como lidar com este surto numa população com uma extrema mobilidade global.

Urgia uma estratégia europeia a partir do momento em que tivemos os primeiros casos nos primeiros países europeus. Teríamos de ter declarado o estado de emergência europeu aplicando uma estratégia de “lock-down and assist”. Teríamos fechado todas as fronteiras internas e externas, de forma concertada, durante 3 semanas, com aplicação de quarentena obrigatória em todos os países.

Aplicaríamos “mass testing” para identificar todos os países com casos. Isolaríamos esses países “infetados” do resto da Europa. Os países saudáveis, de forma controlada, abririam fronteiras entre si. Mantinha-se o mass testing nestes países saudáveis. A economia europeia sofreria mas aguentaria. E toda a ajuda poderia então ser dada aos países infetados. Não faltariam ventiladores, nem médicos, nem mascaras, nem apoios sociais nesta Europa. Seria a expressão da verdadeira solidariedade europeia. Porque hoje a ajuda seria para a Itália e para a França mas da próxima vez poderia ser para nós. Porque no futuro será sempre imprevisível saber porque fronteira europeia entrará o próximo surto. Porque seremos sempre mais fortes unidos que separados, mas isso nós até já sabíamos ou não fosse a nossa interdependência económica exemplo disso mesmo.

Sim, eu sei que parece utópico. Sei que é fácil dizê-lo agora, que sabemos o que aconteceu. Mas por favor não me venham com desculpas de que nada o poderia fazer prever. Tivemos o futuro à nossa frente e não foi pelos milhares de quilómetros que nos separavam que não o vimos. Estou convicto que não tivemos “especialistas” à altura, com capacidade de capacitar os nossos políticos. Especialistas que não saíram na Europa dos seus modelos teóricos e futuros para ver o que na Ásia havia acontecido de concreto e no passado.

Também sei que o preço económico de um modelo de “lock-down and assist” seria sem dúvida imenso. Fechar as fronteiras europeias ao resto do mundo por tempo indeterminado? Mas vai acabar por acontecer, só que agora com todos infetados. Fechar as fronteiras internas todas com quarentena obrigatória a todos os cidadãos europeus durante 3 semanas? Também acredito que seja apenas uma questão de tempo, só que, novamente, agora com todos infetados, agora que estamos todos paralisados e agora que não temos nenhum “saudável” para nos ajudar.

É com a tentativa de transmitir esta necessidade de coordenação europeia que voltarei agora ao que me parece ser o mais importante. Estamos numa fase em que tardiamente fechámos as fronteiras externas da europa, em que tardiamente, e a conta-gotas, aplicamos quarentenas obrigatórias aos cidadão de diferentes países europeus e sem uma estratégia concertada. Será uma questão de tempo até vermos o término da livre circulação entre todos os países europeus.

Há que pensar no que fazer agora! O que sabemos agora é que nos países que vão aplicar encerramento de fronteiras, quarentena obrigatória e mass testing, o número de casos novos irá começar a diminuir (como parece já o está a acontecer na Itália) e que o surto irá progressivamente ser controlado (como está a acontecer nos Países Asiáticos).

Sabemos que provavelmente, com estas medidas, e com tempo, começaremos a ver na Europa países isolados a controlar o seu surto, duas a três semanas depois da aplicação das do lock-down + mass testing. E a questão que se colocará nessa altura será por quanto tempo terão que permanecer de fronteiras fechadas.

Porque a consequência de não terem tido capacidade de acomodar o surto, a consequência de terem tido que implementar medidas para “break the curve” em vez de “flatten the curve”, é que nestes países, agora com surtos controlados, não existirá uma população imunizada até à vacina. Correrão o risco de assim que abrirem fronteiras começarem a ver surgir novamente novos casos e eventualmente o surgimento de um novo pico.

Creio que nesta fase para onde caminhamos, será esse o desafio no nosso futuro, isto, se escolhermos uma vez mais olhar com pragmatismo para o que está a acontecer nos países asiáticos. A China está, controladamente, a abrir fronteiras e teve 13 novos casos, todos importados.

Se o nosso futuro económico estará absolutamente dependente do período de tempo em que as fronteiras entre os países da União Europeia vão estar fechadas, devíamos nesta fase estar a pensar em como minimizar esse período ao máximo.

Urge portanto pensar em soluções. Não vejo outra que não envolva medidas radicais e concertadas sem precedentes, e por isso vos urjo meus governantes nacionais e europeus.

Nesta fase teremos de decretar estado de emergência europeu. Temos de fazer o que já antes deveríamos ter feito com menos custos.

Mas que a cada dia que passa será pior. Temos de decretar o estado de emergência europeu. Porque se a emergência não for coordenada e concertada acabaremos com cada país isolado, a conter o seu surto e sem poder abrir fronteiras até ao próximo ter o seu surto contido. Porque senão vamos acabar num “clube dos países das quarentenas” controlados a estabelecer relações comerciais entre si de forma débil e desconfiada. Porque se as medidas não forem concertadas a nível europeu, em vez de semanas de estratégias radicais termos meses ou anos de calamidade económica instalada.

Temos de encerrar já todas as fronteiras internas e externas da europa e aplicar a quarentena obrigatória em todos os países europeus enquanto fazemos mass testing generalizado. Temos de o fazer porque já parece ser consensual que não queremos, nem temos capacidade, para estratégias de “flatten the curve” com 70% de infetados em sistemas de saúde colapsados e economias paralisadas por um tempo indeterminado. Porque estas medidas são as únicas que nos permitirão conter e diminuir a curva em cada País individualmente com a menor sobrecarga de sistema possível.

Porque quanto mais tempo esperarmos, mais tempo atrasamos o controlo de surto em cada País individual, e por consequência, mais tempo atrasaremos a abertura final das fronteiras Europeias que tão necessária será.

Temos que ter lideranças europeias à altura.

Não tenham medo. Os Portugueses vão compreender, os Europeus vão compreender. Se falarem em uníssono, de forma clara e incisiva vão compreender. Porque quando tomarmos as medidas hoje a situação ainda se vai agravar. Serão semanas até melhorar, e aí compreenderão.

Sei que o discurso político será difícil. Que estaremos a falar de fechar fronteiras quando ainda há meses tão ávida e acertadamente criticávamos os muros. Mas este encerramento não será político, não será de extrema direita nem nacionalista. Será uma questão de saúde pública, europeia e global. Terá que ser suportado pela ciência que necessariamente se atualizará. Terá que ser em firme e a uma só voz.

Porque, tal como estamos a ver entre a China e a Europa, os que primeiro controlarem serão também os primeiros a poder ajudar. Porque quanto mais cedo encerrarmos, mais cedo o resto do mundo poderemos auxiliar.

Não consegui mostrar gráficos ou números robustos e inequívocos mas não é essa a minha missão. Volto a reiterar que não sou um especialista. Que tudo o que fiz foi expor o que convictamente sinto. O que quero com isto não é dizer-vos o que fazer. Tenho confiança em vós e nem consigo imaginar as dificuldades porque estarão a passar. Mas senti esta urgência de ver estas questões e hipóteses contempladas e analisadas por vós nossos líderes e por vós especialistas de saúde pública. Se este meu cenário não fizer sentido tanto melhor, não sou especialista. Quererá dizer que a situação é melhor do que o meu melhor otimismo me diz.

Ficou muito longo este texto. Não tive tempo para o editar. Vou entrar agora no Serviço de Urgência e só espero que o reforço das máscaras já tenha chegado. Não voltarei certamente a ter oportunidade para desabafos deste género daqui para a frente.

*Interno de Medicina Interna do Hospital de São José