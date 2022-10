COVID-19, O "vírus chinês"

Na semana passada, gerou-se um animado debate entre amigos (à distância, claro, como a altura impõe), por eu ter escrito nesta coluna que achava inoportuno que Trump estivesse constantemente a referir-se ao Covid-19 como o “Vírus chinês”.

Não tenho qualquer admiração ou simpatia pelo regime chinês. Acho-o uma mistura cínica e oportunista de comunismo e capitalismo desenfreado. Mais, acho que o país não se move a duas, mas sim a três velocidades: a China comunista, a China do capitalismo desenfreado, e a China dos hábitos quase medievais. O comunismo obriga os chineses a obedecer, corta-lhes o pensamento e as liberdades; o capitalismo desenfreado suporta empresários, empresas e métodos sem escrúpulos, que exploram a força de trabalho de forma desumana, e fazem concorrência desleal ao resto do mundo; e os hábitos medievais permitem, entre outras coisas, que seres humanos e animais partilhem, de forma promíscua, aglomerados urbanos com populações superiores às de Portugal.

No entanto, não partilho das teorias de conspiração que afirmam que o covid-19 foi fabricado na China, e com o objectivo de dominar o mundo. Não percebo nada de vírus, mas li nestes últimos dias alguns artigos científicos sobre a origem desta pandemia. Uns, afirmam claramente que o vírus só pode ter sido fabricado e disseminado; outros, garantem que o mesmo teve origens naturais.

Admito ambas as hipóteses, mas inclino-me mais para a tese que o vírus surgiu da coabitação promíscua entre seres humanos e animais. Em Wuhan, ambos estão desviados do seu habitat: os seres humanos, concentrados em centros urbanos híper populosos e insalubres; e os animais deslocados do seu meio natural. Afinal de contas, pandemias anteriores também tiveram origem animal (aves, suínos). No século XIV, a peste foi transmitida por ratos, e também se disseminou rapidamente em centros urbanos insalubres. No século XXI, esta é a condição da faceta “medieval” da cidade de Wuhan.

Mas se os chineses não fabricaram o vírus, será que não têm culpas no cartório? Julgo que têm. Sobretudo por, numa primeira fase, terem escondido a gravidade da situação. Também, concordo que o seu capitalismo desenfreado incentiva políticos e empresas sem escrúpulos a tirarem partido da situação. E não creio que a China tenha a situação inteiramente controlada. Como outros já notaram, é impossível que um país com mais de um bilião de pessoas, e que registou uma pandemia há pouco mais de três meses, não tenha, agora, nenhum novo caso.

Parece-me óbvio que a China vai tirar proveitos políticos e económicos da situação. Mas continuo a achar que, nesta fase de aflição e crescimento exponencial da pandemia no ocidente, Trump não pode continuar a chamar ao covid-19 de “vírus chinês”. Ainda há poucos dias, uma equipa de médicos e peritos chineses chegou a Itália para ajudar a controlar a pandemia. Como seria que os italianos a teriam recebido se os seus governantes afirmassem constantemente que esta calamidade foi provocada pelo “vírus chinês”? Neste momento, ainda é preciso ter mais cuidado com o que se afirma e insinua.

Se Trump tem provas irrefutáveis de algo, deve partilhá-las com os governos dos outros países. Se não as tem, devia concentrar-se em controlar a situação nos Estados Unidos, e minimizar os estragos da sua confrangedora reacção inicial, quando andou literalmente “aos papeis”. Primeiro, foi a fanfarronice de minimizar a pandemia; depois, arranjou “bodes expiatórios”: a conspiração chinesa, e os jornalistas que lhe fizeram perguntas incómodas. No fundo, fez das poucas coisas em que é mestre: camuflar a sua incompetência. O melhor mesmo era que Trump estivesse calado, e entregasse de vez o palco a quem perceba do assunto.