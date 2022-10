Alguns conselhos, que pode ignorar, de quem trabalha em casa há 13 anos

Por estes dias, há muita gente que está a experimentar uma nova vida: trabalhar em casa. Não esporadicamente, não num serão, mas de forma continuada e, em alguns casos, em rede e com horários. À medida que vou falando com várias pessoas vou percebendo que, para muitas, ou isto é a imagem do inferno ou, mais grave, a ilusão do paraíso. Julgam que vão ter mais tempo para si. Doce ilusão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler