Obrigado a todos que voluntariamente compreenderam que estávamos perante algo demasiado importante para deixar apenas nas mãos de políticos. Existe uma verdade popular, que anda sempre na boca de muita gente, que diz que em Portugal não existe sociedade civil ou que pelo menos é muito fraca. A primeira razão para esta perceção é o enorme peso do Estado, que é sempre inversamente proporcional à capacidade de influência de qualquer grupo criado na socie­dade. Com exceção de minorias disto ou daquilo que nasceram ou cresceram na órbita de alguns partidos políticos, ou de algumas fundações, existe de facto a ideia de deserto. Até porque muitos dos grupos criados alegadamente pela sociedade civil escondiam agendas e/ou financiadores ajudando a minar a sua credibilidade. Entregamo-nos assim voluntariamente às mãos de um Estado que se faz por manter todo-poderoso e a quem recorremos sistematicamente sempre que há problemas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.