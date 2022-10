Não vou viver no medo

Há 20 anos, um artigo de Vargas Llosa derramou a gotícula decisiva na minha alquimia política. Nessa época, eu colecionava cinco coisas: as nódoas negras da baliza (era guarda-redes), copos, livros, miúdas e as nódoas negras dos assaltos. Eu era assaltado por sistema. Às vezes, era um assalto por livro. O meu corpo não era meu, não era sagrado e inviolável; o meu corpo era de outros, podia ser agredido, tocado, revistado e roubado. A sensação de insegurança infiltrou-se na minha própria biologia, o medo tem cheiro e sabor, garanto-vos. O medo era um biopoder anterior à minha própria consciência. Compreendo a pulsão securitária, vivi-a por dentro. Compreendo-a, mas rejeito-a. Rejeitei-a na época por várias razões. Uma delas foi o tal artigo do Vargas Llosa que dizia assim: a liberdade tem custos; viver em liberdade implica a possibilidade de sermos assaltados. Há uns anos, na China, quando revelei uma determinada preocupação, disseram-me que ali não havia problemas, que era 100% seguro. Pois, mas aquele 100% seguro também é 100% totalitário.

