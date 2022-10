Não morrer da cura

Fechados em casa, tomados pelo medo e pela angústia, agarrados às redes sociais e consumindo toneladas de desinformação, milhões de portugueses acordam e adormecem a pensar numa ameaça invisível e imprevisível. Como em todos os momentos, revela-se o melhor e o pior. A exemplar disciplina voluntária e a interajuda social. Os tiques autoritários e os oportunismos económicos. Neste ambiente, a mensagem política é difícil: temos de nos mobilizar para conter os efeitos da epidemia sem destruir todos os alicerces da nossa democracia e da nossa economia. Com o povo focado no vírus, têm de ser os políticos a ver mais longe. Baseando tudo o que fazem numa palavra: proporcionalidade. Ao contrário do que disse o Presidente, é tão grave pecar por excesso como por defeito. Porque o excesso terá consequências duradouras. Ao contrário do que se diz, isto não é uma guerra. Nas guerras perde-se ou ganha-se. Nisto, pondera-se o impacto da doença e da cura. E é por isso que os políticos não podem ser comandados pelo medo das pessoas, por mais insuportável que seja a pressão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.