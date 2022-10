Portugal em tempos de guerra

Sou um dos que viveram a última vez em que Portugal se encontrou numa situação de guerra – os tempos da guerra colonial – para sempre recordados pelos 10.000 nomes dos nossos mortos gravados em pedra junto à torre de Belém. Vividos lá, onde testemunhei os sacrifícios que os Portugueses foram capazes de fazer durante treze anos, dando tempo ao poder político para encontrar uma solução que todos consideravam inevitável.

Estamos hoje numa situação que igualmente exigirá muito de todos, travando uma verdadeira batalha de tipo diferente do que estamos habituados. Um combate de guerra biológica contra um vírus até agora desconhecido, um inimigo invisível, mas mortal, que desafia o conhecimento de mitigação científica e a resistência moral dos Portugueses.

Não é a primeira vez na nossa história, de nove séculos, que enfrentamos uma ameaça semelhante. Ainda há perto de 100 anos tivemos entre nós a gripe espanhola ou a pneumónica que ceifou milhares – não se sabe quantos – de vidas entre nós e milhões no mundo.

Hoje, dispomos de outros recursos para o combate, mas, no essencial, a situação é muito semelhante.

Há um século vencemos essa batalha, hoje vamos também vencê-la com a determinação de todos, a unidade que se impõe, a competência de quem detém o melhor conhecimento e a capacidade dos que têm a missão de desenvolver as ações no terreno.

Foi decretado com amplo consenso – e bem – o estado de emergência que certamente ajudará a defender a vida dos nossos concidadãos. Não resolve a situação, mas é uma opção democrática e adequada que ajudará à contenção e salvará vidas. Certamente balanceará a segurança e a liberdade de forma conveniente.

À política compete criar condições para que todos cumpram a sua missão e que, após a vitória, o país recupere o mais rapidamente possível a normalidade.

O campo de batalha é o território e toda a população. A linha da frente somos todos nós. Vencer a batalha passa, como sempre, por uma esclarecida determinação política, uma linha de comando clara que determine medidas adequadas e, também, por uma comunicação coerente e verdadeira que mobilize os Portugueses e os seus talentos, minimizando as baixas no campo de batalha.

A duração do combate será longa e, não nos iludamos, causará muito sofrimento. A todos, sem olhar a raças, credos ou condição social, porque a guerra – como a que estamos a travar – sempre foi, e será, o mais isento de todos os escrutínios. Escrutínios que terão de continuar, sobretudo pela opinião pública, que é quem, no fundo, determina a derrota ou a vitória. Ao povo, a todo o povo, pede-se coragem solidária, unidade, determinação esclarecida e disciplina como até agora tem acontecido.

À comunicação social, nem mais nem menos. Responsabilidade, sobretudo.

Pouco adianta referir o que está mal. Já passou o tempo útil para o dizer e muitos de nós o dissemos. Pelo contrário, muito significa apontar o que se pode fazer com o que há e o que está bem. Shares ou números de exemplares vendidos são irrelevantes perante o desafio que todos temos à nossa frente.

À retaguarda, reserva essencial, que são os profissionais de saúde, compete fazer, com abnegação e competência, aquilo que têm feito, muitas vezes em condições de grande perigo para a sua própria saúde, recuperando na maior medida possível as muitas baixas do campo de batalha. Bem Hajam! A todos os que para isso também contribuem, forças sociais, poder local, forças e serviços de segurança, forças armadas e proteção civil apenas um voto: cumpram o seu dever!

Parafraseando Churchill: Lutaremos na rua, na nossa casa, nas nossas famílias, nas empresas, nos campos , nas praias e onde for preciso, mas nunca nos renderemos.

Só assim poderemos vencer e não tenho dúvidas de que Portugal vencerá!

*Almirante, antigo Chefe do Estador-Maior da Armada