E depois? Seremos mais italianos

A esperança é a mais difícil das três virtudes. A fé pode ser mantida na aparência mesmo quando está seca no interior. A caridade pode ser postiça. A esperança, que é a fé em ação, não é uma máscara, é mesmo genuína, porque é em si mesmo um ato. E penso que devemos ter esperança perante o futuro próximo. Não, não é pensamento mágico. Não sou dado a essas alquimias com likes e gatinhos. Acho mesmo que depois disto poderemos construir sociedades mais decentes e sobretudo menos deslaçadas da família, da comunidade, da república, do sentido coletivo. Se não tivermos esta esperança, então podemos já entregar os pontos aos Trumps e aos paranoicos de toda a espécie.

