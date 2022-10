Estado de emergência: cuidado com o que desejas

A nossa sociedade, como a de todos os países ocidentais, não está preparada para viver com a incerteza nem com a ausência de horizontes temporais. Somos rápidos a reagir e a exigir, convictos na opinião de hoje e prontos a ser convictos na de amanhã, mas ficamos nervosos com a ausência de resultados imediatos. De repente, há quem saiba tudo sobre controlos aeroportuários, quem conte espanhóis no Alentejo, quem ache que todas as profissões devem parar de trabalhar e, claro, quem exija que o estado de emergência deve ser decretado já e em força.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler