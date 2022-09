Utopia e biopoder

Três epidemias parecidas. 2003. 2009. 2020. Segundo imensos especialistas estrangeiros e portugueses, este Covid-19 até tem uma taxa de letalidade inferior, isto é, mata menos no grupo de infetados. Mas como se espalha mais poderá ter uma taxa de mortalidade superior, pois chegará a mais idosos e a grupos de risco para assim funcionar como uma espécie de impiedosa eutanásia desenhada pela impiedade da mãe natureza, que não é a santa dos sonhos ambientalistas. O alerta cívico que todos devemos sentir está aqui: os nossos sistemas de saúde são capazes de responder a este influxo de pessoas a precisar de ventilador e cuidados? Há países onde esta resposta parece existir, Alemanha, há países onde essa resposta é mais frágil, Itália. Falo em “alerta” e não em “pânico” de propósito. O “alerta” é cívico e político. O “pânico” é ontológico e visceral e, nesse sentido, é mesmo o grande vírus.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.