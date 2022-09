Trinta por uma linha

Mesmo no cenário otimista, preparamo-nos para semanas de aumento geométrico de infeções, para uma economia em câmara lenta e para contas públicas furadas. Depois virão as consequências políticas. Porque este é um choque externo, que todos receavam mas na forma em ninguém sabia que recearia. Caímos num súbito poço de ar.

