Os jovens e o futuro

Quando perguntava aos meus alunos, no âmbito da teoria dos recursos, nas aulas de estratégia, qual era o recurso mais valioso das empresas, e eles respondiam “os recursos humanos”, eu corrigia-os, sempre, para “pessoas com conhecimento”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.