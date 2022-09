Calma e medo, o quanto baste

No dia em que a epidemia do Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia, os meios de comunicação social mostraram imagens de praias cheia de gente. Grande parte das universidades tinha anunciado que as aulas presenciais seriam suspensas por medida de precaução, sendo substituídas por um sistema de ensino à distância.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.