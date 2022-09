Portugal e a economia portuguesa entram na crise do Covid-19 com duas fragilidades relevantes: uma dívida pública muito elevada e uma grande dependência do turismo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.