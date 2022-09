A globalização na quarentena ou na morgue?

Eclesiastes. Cisnes negros. Ângulo morto. Usem a lente ou metáfora que quiserem, mas compreendam uma coisa: a nossa obsessão ocidental com o controlo é excessiva e ilusória. Aquilo que muda o fluxo da História, do 11 de setembro aos vírus, é sempre imprevisível, sempre. Tenhamos a humildade para aceitar isso. No espaço de poucos anos, dois cisnes negros, Trump e a reação a um vírus, destruíram alicerces políticos que nós, ocidentais, julgávamos tão naturais como o Sol.

