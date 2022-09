Vou passear o corona para relaxar

Esta quarta-feira, depois de ouvir o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Governo não decidiu ainda fechar as escolas, optando por encerramentos casuísticos. A decisão não é fácil. Por um lado, as crianças, não sendo uma população de risco, são um transmissor preferencial, porque não conseguem guardar a distância social entre si e com os adultos. Por outro, fechar escolas impossibilita os pais de trabalharem, paralisando grande parte do país. Incluindo o pessoal de saúde, absolutamente indispensável. A não ser que fiquem com os avós, que são população de risco. Seja como for, o objetivo de encerrar escolas não será apenas o de tirar de lá as crianças. É também o de evitar deslocações, contactos, utilização de transportes públicos. Todas as decisões que se tomam, nesta fase, têm essa função: reduzir contactos entre pessoas. Foi também por isso que muitas universidades fecharam.

