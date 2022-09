Não há funções honestas, há pessoas honestas

Três juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, dois deles no ativo, foram alegadamente apanhados a viciar o sorteio da distribuição de processos. Um deles é Orlando Nascimento, presidente do tribunal e que concorria agora ao Supremo. E o seu antecessor, Luís Vaz das Neves, também é suspeito de ter feito uma arbitragem privada, pela qual recebeu 280 mil euros, apesar do regime de exclusividade o impedir. E terá usado o salão nobre daquele tribunal. Não estamos a falar de arraia miúda nem de coisa menor. A violação do princípio do juiz natural é uma forma de manipular a Justiça que nos deixa à mercê dos caprichos dos magistrados. A maioria das pessoas perguntar-se-á: se não podemos confiar num juiz, em quem podemos confiar? Seria excessivo dizer que estou satisfeito com este caso. Claro que não estou. Mas acho que ele pode ser pedagógico.

