Robespierre (1758 – 1794)

Quem viu a “A Morte de Danton”, de Georg Büchner, que Nuno Cardoso encenou recentemente nos teatros nacionais de Lisboa e Porto, ter-se-á perguntado se aqueles estarrecedores solilóquios que o dramaturgo põe na boca de Robespierre e Saint-Just seriam históricos ou ficcionais. O programa do espectáculo esclarecia a dúvida: os de Saint-Just não são textuais, embora sejam verosímeis, enquanto os de Robespierre partem de discursos verdadeiros. Eis um excerto: “A arma da República é o terror, a força da República é a virtude (...). O terror é uma emanação da virtude e não mais que justiça rápida, severa e inflexível. Dizem que o terror é a arma do governo despótico e que o nosso, por conseguinte, é semelhante ao despotismo. Sê-lo-á! (...) É pelo terror que o déspota governa os seus súbditos reduzidos à animalidade: é o seu atributo de déspota. Mas se, pelo terror, destruirdes vós os inimigos da liberdade, não estareis menos justificados como fundadores da República. O governo da República é o despotismo da liberdade contra a tirania.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.