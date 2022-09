Regulação à portuguesa

Esta semana, Susana Coroado, doutoranda no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, defendeu uma importante tese de doutoramento sobre o risco de captura das agências reguladoras portuguesas. A tese poderá tornar-se um marco no nosso entendimento sobre a independência das entidades reguladoras em Portugal.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.