Para memória futura

1 Que estávamos prontos, diziam-nos. Mais do que prontos e preparadíssimos. A directora-geral repetia as conferências de imprensa para dizer o mesmo e coisa nenhuma e chamava as televisões para mostrar dois quartos de isolamento à espera de doentes infectados, que não existiam ainda e anunciava um — um — laboratório nacional para proceder às análises dos suspeitos: estávamos preparadíssimos, insistia a senhora, sempre sorridente. É verdade que tínhamos tido mais tempo do que quaisquer outros para nos preparamos, pois o vírus parecia querer viajar por todo o lado menos por aqui. E, por isso, estávamos preparadíssimos e a ministra e a directora podiam entreter-se a dar-nos novas diárias do nosso único infectado, lá longe, num paquete japonês em Hong Kong. Assim, parecia fácil estar preparado, mas, perguntava-me eu, como podíamos ter tanta certeza de estarmos prontos e preparadíssimos se ninguém podia dizer ao certo o que aí vinha? E se, ao primeiro alarme de um suspeito de infecção, com tudo preparadíssimo, o desgraçado ficou quatro horas trancado dentro de uma ambulância porque ninguém sabia o que lhe fazer? Mas, enfim, temos de confiar em quem é pago por nós para fazer este trabalho e teve uma vida profissional inteira para estar preparado para o desempenhar.

