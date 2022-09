O ‘youtuber’ tolo e a lágrima que o lixou

Esta é a cena. O mais influente youtuber português segundo a “Forbes”, Wuant (Paulo Borges, Aveiro, 1995), um gordinho de melena de caracóis que fala sincopadamente, tipo circo Cardinali, como todos os youtubers tugas e tem 3,5 milhões de seguidores, decidiu anunciar o fim da relação com a namorada de há cinco anos — a Owhana. Na sua presença. Para isso, nada como gravar um vídeo todo pimpolho a refletir sobre a sua necessidade de experimentar outras cenas. Coisa que tinha na cabeça vai para dois anos, confessa, aliviado. O vídeo estende-se penosamente por minutos. Ele a rir, ela a tentar não chorar. As figuras públicas portuguesas que temem o poder do Wuant (ele pode lançar-lhes a ira dos seus seguidores) levantaram-se contra a canalhice. Foi tal a indignação que o vídeo — que tinha bem mais do que um milhão de visualizações — desapareceu. Sim, isto foi uma grande história na semana passada. Fiz o caminho inverso. Fui da indignação (que não percebia) até ao sujeito desta (o Wuant). Mas fiquei a matutar. Não tinha sido só o comportamento deplorável dele mas o poder das lágrimas dela — aqui usadas deliberadamente para clickbait — que tinha tido um impacto tão forte nas pessoas.

