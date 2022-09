Aventura no catamarã

Esta aventura não é infantojuvenil, ainda que tivesse sido presenciada por adultos e jovens... Resolvemos fazer um teatrinho a caminho da praia do Barril, em Tavira. O barco cheio, a maioria portugueses, com as geladeiras, os chapéus de sol, que os toldos são caros, desejosos de se estenderem ao sol e encontrar um cantinho com vizinhos, o mais distante possível. Fiquei um bocado cá fora a apanhar o calor, quando entrei sentei-me, naturalmente, junto a ela. Não sei o que é que lhe passou pela cabeça, começou a falar inglês comigo.

Ao princípio pensei que era para me achincalhar, aprendeu o idioma imperial, quase à saída do berço, eu sou francófono e, como todos os franceses, falo um inglês macarrónico. “Can you please give me more space?”, atirou. Fiquei surpreendido, mas em férias fico mais esperto e respondi-lhe, quase de imediato. “Of course.” E afastei-me um palmo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.