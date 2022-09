Ladj Ly, cineasta francês de origem maliana, cresceu e viveu no bairro “les Bosquets”, na comuna de Montfermeil, nos subúrbios de Paris. E é na memória infantil da vida no bairro social onde se cruzam todos os excluídos que não cabem na trágica política de inclusão da República que está todo o material do seu filme. “Os Miseráveis”, que venceu (ex-equo com o filme brasileiro “Bacurau”) o prémio do júri de Cannes, começa de forma poderosa, com os adolescentes negros de Montfermeil a desaguarem, com bandeiras francesas às costas, na massa humana que festeja a vitória no Mundial de 2018. A euforia patriótica ludibria a verdade. Ou conta apenas uma parte dela. Todos são franceses naquela festa. Depois e antes...

