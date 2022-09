As presidenciais vão ser um passeio para Marcelo. Mais valia um mandato de sete anos

A corrida para a nomeação do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos segue animada. A “super terça-feira” desta semana começou a clarificar águas, que revelam um partido dividido entre Bernie Sanders, um social democrata - uma originalidade nos Estados Unidos - e Joe Biden, candidato do establishment, estando por tal no papel desempenhado por Hillary Clinton em 2016. A menos que surja alguma reviravolta inesperada, um deles - Sanders ou Biden - será o homem que vai tentar impedir a fatalidade que seria a reeleição de Donald Trump, criatura de baixo perfil intelectual e moral, de quem o partido republicano não gosta, mas que apoia por puro tacticismo.

Passados poucos meses das eleições americanas, também em Portugal um presidente em exercício irá tentar a reeleição, isto a confirmar-se a sua candidatura. Felizmente para nós, a possibilidade de reeleição é o único traço que os presidentes americano e português têm em comum. Mas, infelizmente para nós, existe a hipótese das eleições presidenciais portuguesas serem muito diferentes da americana, e não passarem de um monótono passeio triunfal de Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo menos, tem sido esta a tendência sempre que um presidente se apresenta à reeleição.

Descontando a época da I República, onde apenas um presidente, António José de Almeida, cumpriu o seu mandato até ao fim; e o tempo do Estado Novo, em que os dados estavam viciados à partida, a primeira vez que um presidente se apresentou a reeleição foi em dezembro de 1980, 3 dias depois da fatídica morte de Sá Carneiro. Então, o Presidente-candidato, general Ramalho Eanes, foi reeleito com 56% dos votos, enquanto o seu principal opositor, general Soares Carneiro, o candidato da AD, obteve 40%. Nestas eleições, o general Ramalho Eanes foi apoiado por PS e pelo PCP, numa inversão da sua base eleitoral de 1976, composta pelo CDS, PSD e PS. Por sua vez, os comunistas usaram então o subterfúgio, legal mas pouco ético, de apresentar um candidato - Carlos Brito - que tinha por único propósito usar o tempo de antena eleitoral, para depois desistir em favor de outro.

Dez anos depois, em 1991, o Presidente-candidato Mário Soares, apoiado pelo PS e, pragmaticamente, pelo PSD de Cavaco Silva, passeou triunfalmente pelo país, naquilo que pareceu mais uma das suas “presidências abertas”. O papel de underdog coube a Basílio Horta, apoiado pelo CDS (e hoje próximo do PS), que jogou ao ataque, mas não conseguiu incomodar Soares. Então, o Presidente-candidato obteve o quase imbatível resultado de 70% dos votos, com Basílio Horta a ficar-se pelos 14%. O PCP, que evitava voltar a ser criticado pela desistência do seu candidato, recorreu então a outro subterfúgio engenhoso. Carlos Carvalhas, o candidato comunista, manteve-se na corrida até ao fim, tendo obtido 12% dos votos, cabendo à candidata dos verdes, Maria Amélia Santos, o papel de ampliar o tempo de antena da CDU, para depois desistir antes das eleições.

Em 2001, o Presidente-candidato Jorge Sampaio foi reeleito sem grande história e com 55% dos votos. Joaquim Ferreira do Amaral foi o homem escolhido por PSD e CDS para o sacrifício de procurar impedir um passeio triunfal de Sampaio, tendo obtido 34% dos votos. Nestas eleições, a CDU abandonou as suas táticas de outros tempos, e apresentou um candidato que correu até ao fim – António Abreu, que obteve uns magros 5% - e o Bloco de Esquerda apresentou pela primeira vez um candidato presidencial, Fernando Rosas, que teve 3% dos votos.

Cavaco Silva foi o Presidente-candidato de 2011. Então, foi desafiado por Manuel Alegre (20% dos votos), apoiado por PS e BE, e que repetia a candidatura de 2006. O médico Fernando Nobre obteve um bom resultado (14%) dos votos, e a campanha foi animada pelo folclórico José Manuel Coelho, deputado do parlamento regional da Madeira, que era apoiado pelo inexpressivo Partido Nova Democracia.

Desde 1976, nunca nenhum Presidente-candidato foi incomodado pelos seus opositores, ou forçado a uma segunda volta. Em 2021, e caso Marcelo Rebelo de Sousa se recandidate, esta tendência irá por certo repetir-se. António Costa não vai arriscar apoiar outro candidato, e o tiro de André Ventura vai sair-lhe pela culatra. O seu ego desmedido impede-o de perceber que Marcelo Rebelo de Sousa é mais inteligente, melhor preparado, e é um político muito mais batido. O atual presidente conseguirá desmontar, com souplesse e sem grande dificuldade, o discurso demagógico e contraditório do omnipresente líder do Chega.

À esquerda, e no cenário da CDU apresentar alguém do seu campo, só haverá espaço para mais uma candidatura credível. Marisa Matias é a melhor colocada. Tem um discurso consistente, alguma experiência política, e uma postura dialogante. Aliás, esta está em linha com a estratégia do BE desde a “geringonça”, onde até as irmãs Mortágua parecem mais amigáveis e menos dadas a ímpetos inspirados no PREC. Por sua vez, Ana Gomes que, aliás, já se demarcou da corrida, está com a popularidade em alta, sobretudo depois do “Luanda Leaks”, mas seria uma candidata demasiado conotada com uma única temática, o combate à corrupção. Apesar deste ser um tema de grande importância, e de Ana Gomes também ter experiência nos assuntos europeus e internacionais, um candidato a presidente deve ter um discurso mais amplo, e mostrar ideias definidas sobre um conjunto mais alargado de matérias.

Contas somadas, tudo se conjuga para um passeio de Marcelo Rebelo de Sousa, e para a costumada monotonia que ocorre de dez em dez anos, quando um presidente em exercício volta a recandidatar-se. Tendo isto em conta, lembrei-me de uma ideia que não é original, mas que não seria mau debater-se em próxima revisão constitucional (o que, claro, não seria aplicável às presidenciais de 2021). Seria interessante refletir sobre os prós e contras de um mandato presidencial único de 7 anos, a exemplo do que acontece noutros altos cargos públicos, como é o caso do governador do Banco de Portugal. Tal teria a desvantagem de não permitir que um presidente fosse julgado, positiva ou negativamente, pelo seu mandato, mas teria a imensa vantagem de poupar o país a eleições desinteressantes, como têm sido aquelas em que um presidente em exercício se recandidata.