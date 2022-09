Ricardo primeiro

Só abeiramos o centro do labirinto Fernando Pessoa se não ficarmos paralíticos no arrebatamento do primeiro fascínio, se resistirmos ao mercadejar de citações, se nos fragilizarmos perante a torrencialidade de uma angústia maior e feraz. No arranque do centenário do Teatro Nacional São João, Pedro Santos Guerreiro escreve sobre um dos seus espectáculos mais emblemáticos, que volta à cena este sábado no Porto: "Turismo Infinito", de António M. Feijó,encenado por Ricardo Pais em 2007

Talvez o silêncio. Um espectáculo de teatro vive na memória - e a memória não é construída pelo ato consciente do encenador, é reconstruída pelo desatado inconsciente do espectador. É também por isso que uma encenação contém em si a renúncia de uma entrega à primeira salva, de palmas ou de tiros. A matéria deposita-se então imaterial em nós. Escrever sobre um espectáculo doze anos depois não é pois descongelá-lo de uma criogenia estática, é vê-lo hoje após todo o movimento entretanto. Agora o espectáculo não foi, agora o espectáculo é. Que coisa é agora "Turismo Infinito"? Talvez o silêncio.