Os dias felizes de Rosa Grilo

Como muitos compatriotas, comecei a acompanhar o chamado “caso do triatleta” ainda antes de o corpo de Luís Miguel Grilo ter sido descoberto em avançado estado de decomposição numa zona de mato. Não é preciso ter visto muitas séries policiais para se saber que, em casos semelhantes, a atenção dos investigadores se centra, desde logo, no círculo de intimidade da vítima. E uma coisa era certa desde o início: havia na calma pública exibida por Rosa Grilo algo de perturbante e sinistro. Já depois de o cadáver do marido ter sido encontrado, Rosa foi interrogada pela Polícia Judiciária. As câmaras de televisão acompanharam-na à saída. De calças de ganga, t-shirt cor de rosa e óculos escuros, Rosa caminhava como que alheada do que estava a acontecer. Parecia flutuar. Andava com um destino em mente, mas sem saber ao certo como lá chegar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.