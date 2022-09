O coronavírus não se combate com política monetária

É verdade que vivemos num tempo em que a política monetária é encarada, por muitos, como espécie de salvador da pátria que tudo resolve. Talvez porque o Banco Central Europeu (BCE) foi quem salvou a moeda única quando a zona euro esteve à beira de implodir no verão de 2012 ou porque foi a Fed que, mesmo tendo deixado cair o Lehman Brothers, conseguiu manter a banca americana a flutuar no auge da crise financeira. E porque, claro, os governos são sempre mais lentos/resultantes/resistentes/teimosos (risque as opções que não interessam) a reagir quando as crises batem à porta.

