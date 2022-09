Biden é um sonho para Trump, mas pode sair-lhe caro

É muito raro ver tanta coisa mudar num cenário político em apenas três dias. No sábado, antes das primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul, Bernie Sanders ia mais que lançado na liderança da corrida, Joe Biden tinha falhado todos os objetivos, Michael Bloomberg preparava-se para recolher os frutos de uma campanha de 500 milhões de dólares e os candidatos do centro multiplicavam-se num pelotão caótico, onde Elisabeth Warren tentava ser a solução de desempate. De repente – e ao que parece com o dedo de Barack Obama nos bastidores – Biden conseguiu uma vantagem enorme e simbólica na Carolina do Sul, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar desistiram a seu favor, e todo o centro concentrou-se em seu torno, pondo Bloomberg fora de uma pista em que nunca chegou a entrar e Warren numa situação de quase irrelevância.

