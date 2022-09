O surto paranoico

Entre um grupo de papás paranoicos que não vacinam os filhos contra o sarampo e um grupo de chineses com com catarro oitocentista, eu tenho medo do primeiro grupo, não do segundo

Apesar da tecnologia triunfante, vivemos uma era de irracionalismo. Só há ondas de emoções e histerismo coletivos. E o jornalismo, que devia ser o filtro, vai na onda da histeria. Chegará um momento em que o público olhará para a indústria dos média como a aldeia olhou para o Pedro do "Pedro e o Lobo".