Vasco Pulido Valente escreveu nas revistas “O Tempo e o Modo” e “Almanaque”; e escreveu, lembro-me bem, em “O Independente” e na “Kapa”. Dificilmente conseguiria nomear outros títulos da imprensa portuguesa de que goste mais. “O Tempo e o Modo” era uma revista da católicos progressistas que promoveu a cultura da oposição não-comunista; o “Almanaque” e a “Kapa” foram desaforos altaneiros concebidos por escritores e designers gráficos de génio; e “O Independente” marcou a emergência de uma direita que deixava enfim de ser autoritária, filisteia e reaccionária.

Comecei a ler V.P.V. em “O Independente”. Primeiro estranhei, depois entranhou-se. Anglófilo assumido, ele apresentava-se como um “contrarian” à inglesa, à Auberon Waugh, digamos. Esse “ser do contra” ou estar “às avessas” (título de uma colectânea de crónicas de 1990) podia parecer um exagero, mas teve o efeito muitíssimo benéfico de combater a tendência para o consenso da sociedade portuguesa, onde todos se conhecem. Às vezes, o que V.P.V. escrevia deixava-me perplexo, era um homem com formação de esquerda que tinha virado à direita mas não suportava boa parte das mitologias da direita, e que nunca evitava um sarcasmo, um qualificativo, um arraso. É preciso escrever muito bem para conseguir escrever assim, caso contrário o estilo transforma-se no automatismo de dizer o inverso do que diz toda a gente, à custa de generalizações, ignorâncias, maldades, injustiças; mas ele escrevia muito bem.

