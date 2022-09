“Não paniquem!!!”

Cito no título a frase de uma ilustração já não sei de que crise financeira, mas pode ser de qualquer uma: um homem em pânico grita para não entrarmos em pânico. Não é um mero paradoxo, é também o medo dos efeitos do medo coletivo, que desembesta sob a forma de açambarcamentos, paralisias e repulsas. Ainda não chegámos a tanto, se não nos mercados financeiros. E essa consequência já tem consequências.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.