Eleições nos Estados Unidos

A política e a economia correspondem a cadernos diferentes no Expresso. No entanto, é evidente que a política — concretamente, as eleições — tem muito a ver com a economia, nomeadamente o estado da economia. Em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, hoje apresento algumas notas sobre o que alguns economistas têm a dizer sobre as eleições.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.