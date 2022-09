Café ao serviço do patronato

Ficámos há dias a saber que a Galp Energia Espanha vai descontar as pausas para café do salário dos colaboradores. Caiu mal. Os tribunais deram razão à empresa — pelos vistos pela lei espanhola tem direito a decidir tal unilateralmente mas é um bocado mete nojo. Não faço ideia da dimensão do “problema” para se tomar uma medida destas (fica tudo na converseta sobre bola até ao almoço? Baldam-se para as rebajas da Zara?) mas é evidente aos olhos do bom senso que aquela paragem a meio da manhã supostamente ajuda na produtividade de uma empresa. Estão todos a bulir, esticam-se as pernas, bebe-se um café, trocam-se uns “hola!” volta-se mais focado. Mas a questão que vale a pena o conselho de administração da Galp refletir é se existiria sequer Galp se não houvesse café. Quem passe os olhos por uma história do impacto da cafeína na civilização ocidental fica convicto que sem esta não haveria capitalismo nem uma sociedade competitiva e ambiciosa e viveríamos numa outra realidade qualquer. Lá se iam os prémios anuais do CA... Mas para isso é preciso aceitar que andamos todos drogaditos desde que em crianças tomamos a primeira cola até quando o médico nos proíbe o café já com o pé na cova funda.

A cafeína é a droga psicoativa mais consumida no mundo, o químico que altera a mente mais famoso do planeta — aceite socialmente sem qualquer estigma. Já nem percebemos que quando bebemos café não ficamos “normais” — estamos high. Algo tão banal que até se fornece às criancinhas sob forma de gasosas. Este é o ponto de partida de Michael Pollan, autor de “Caffeine”, editado este mês. Estar sob efeito da cafeína, diz, é a “base de referência da consciência humana”. E não alguém que tome descafeinado. O autor descreve a sua experiência de largar a cafeína como deixar as drogas duras descrito nos livros de psiquiatria com momentos e tempos de abstinência pesados. Até aqui, estamos dentro do campo do “já sabíamos isto mais ou menos”. Vamos lá ver se ele nos dá qualquer coisa de “olha lá isso é bem pensado”.

