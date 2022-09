A primeira (e talvez última) reunião da muito benfazeja associação fascistas anónimos

organizador e benfeitor dos FA (Fascistas Anónimos) começou por apresentar os objetivos da meritosa associação. “Todos temos”, disse ele com ar de quem estudou profundamente o assunto, “por vezes, ou mesmo por muitas vezes, tendência para dizer, fazer, escrever, berrar, gesticular, enfim, expressar atitudes e pensamentos fascistas, que se subdividem em totalitários, fanáticos, racistas, xenófobos, homofóbicos ou por qualquer ordem discriminatórios. É para combater esse impulso — tal como os Alcoólicos Anónimos se reúnem para combater a compulsão de beber — que aqui nos reunimos e partilhamos essas atitudes reprováveis, aproveitando para, passo por passo, as deixarmos e nos reintegrarmos num mundo de paz e harmonia. O meu nome é Toni e já defendi coisas de que me arrependo profundamente, como ainda há semanas tive oportunidade de declarar no Tribunal de Monsanto.”

Dito isto, o Toni começou por desafiar cada participante a dizer o que ali o tinha levado, apresentando-se em primeiro lugar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.