A peste numerada

s peritos. Chamem os peritos. Os peritos soletraram. Isto tem tudo para se tornar uma pandemia. O potencial é grande. Se os peritos não dissessem as sábias palavras de peritos, ficávamos pobres de conhecimento sobre o coronavírus, que apressadamente os peritos — ou teriam sido os chineses, esses causadores da desgraça? — se apressaram a nomear com um nome abstrato e vago, numérico, destituído de simbologia e interpretação. Covid-19. Claro que estes peritos são os mesmos que disseram que não havia razão para falar em pandemia, quando tudo apontava para uma mundial, global, crise de pânico. E, assim, uma gripe das aves modificada, ou uma gripe modificada, ou uma consequência de hábitos alimentares de povos primitivos que comem animais selvagens, incluindo baratas e gafanhotos, tornou-se a praga, a peste.

Nestas coisas, em vez de recorrermos aos peritos com duvidosa origem de peritagem que enchem as televisões (e já entrámos na fase em que as cadeias convidam o canalizador de passagem no corredor a pronunciar-se sobre a revolução tecnológica), às inúmeras cabeças que com ar douto auguram consequências para os mercados primeiro e as pessoas depois, sobretudo os mercados americanos, basta ler um livro escrito no final dos anos 40 por um certo Albert Camus. Francês, nascido na Argélia, Prémio Nobel da Literatura, no tempo em que o Nobel falava. “A Peste”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.