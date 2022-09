A minha vida não é um emoji

Não posso dizer que te conheci nas redes sociais, expressão aliás que me irrita. Cruzámo-nos ao longo da vida várias vezes, profissionalmente e através de amigos e conhecidos comuns.

Desculpa, mas agora vou ser bruta e começo já. Sempre te achei um choninhas, cheio de salamaleques, às vezes parecias um bailarino a cumprimentar-me, que diabo não sou nenhuma rainha para levar com vénias. Mas adiante.

