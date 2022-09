Violar um direito inviolável

Em maio de 2018 o Parlamento chumbou os projetos-lei sobre a Eutanásia, sendo o do PS aquele que teve melhor votação, com 110 votos a favor e 115 contra. Votaram contra o CDS, o PCP, a maioria dos deputados do PSD e dois deputados do PS. Votaram a favor os restantes deputados do PS, 6 deputados do PSD, o BE, o PAN e o PEV.

Já este mês de fevereiro, o mesmo Parlamento voltou a votar vários projetos-lei relativos à Eutanásia, sendo novamente o projeto-lei apresentado pelo PS o mais votado. O CDS, o PCP, a maioria dos deputados do PSD e oito deputados do PS votaram contra. Os restantes deputados do PS, 11 deputados do PSD, o BE, o PAN e o PEV votaram a favor. No que aos novos partidos diz respeito, os dois deputados da IL e do Chega votaram contra enquanto a deputada Joacine Katar Moreira votou a favor.

Ou seja, todos os partidos mantiveram o sentido de voto de 2018. O CDS e o PCP votaram contra. O BE, o PAN e o PEV votaram a favor. O PSD e o PS mantiveram a liberdade de voto, sendo que a maioria dos deputados do PS votou favoravelmente e a maioria dos deputados do PSD votou contra.

Então o que mudou de 2018 para 2020 para que o resultado fosse diferente?

Foram os projetos-lei? Não. No essencial os projetos-lei mantiveram-se.

Foram os pareceres das entidades ouvidas? Não. A Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e a Ordem dos Psicólogos mantiveram no essencial os seus pareceres.

Terão os programas eleitorais com que os partidos se apresentaram nas últimas eleições legislativas mudado? Não.

Então o que mudou de 2018 para 2020? Nada, com excepção da composição da assembleia de república, onde a esquerda ganhou um peso superior ao que tinha na legislatura anterior, nomeadamente o PS. E essa mudança foi motivada pela posição dos partidos face à eutanásia? Não. Aliás, como referido anteriormente nenhum partido mudou a sua posição, o PS e o PSD nada disseram sobre este tema nos seus programas eleitorais e a eutanásia não foi tema de campanha nas eleições legislativas.

Por isso, no que à eutanásia diz respeito, no plano da assembleia da república nada mudou de 2018 para 2020. A única coisa que mudou foi o peso relativo dos partidos com assento na assembleia, mas essa mudança nada tem que ver com a eutanásia.

Assim sendo, a maioria que agora votou favoravelmente a eutanásia é meramente conjuntural. Bastará que um novo ciclo político ocorra para que a maioria que agora votou a eutanásia se torne minoritária na assembleia da república.

Se assim é, como é que pode uma maioria conjuntural na assembleia de república decidir sobre um projeto-lei que põe em causa um direito fundador da nossa sociedade? Direito consagrado no Capítulo “Direitos, liberdades e garantias pessoais”, da Constituição, que no artigo 24.º, precisamente o primeiro do referido capítulo, relativo ao Direito à VIda, estabelece que “A vida humana é inviolável”.

Acresce que, resulta dos pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, que os projetos-lei em causa são a tradução de considerações ético-filosóficas e de índole político-legislativa e, acrescento eu, ao arrepio dos pareceres das entidades ouvidas.

Temos, por isso, uma assembleia da república que decide pelo direito a violar um direito até hoje inviolável, a vida, tendo por base uma maioria conjuntural, à pressa, sem ouvir e avaliar o impacto multifactorial desta decisão e ao arrepio das profundas reservas que lhe foram apresentadas pelas entidades que ela própria entendeu ouvir.

A nós, portugueses, cabe-nos apoiar a Iniciativa Popular de Referendo sobre a (des)Penalização da morte a pedido e mobilizar os nossos concidadãos a assinarem a petição dirigida à assembleia da república para convocação do referendo.

A todos aqueles que dizem que o tema está amadurecido na sociedade fruto do largo debate realizado nos últimos anos, deixo o repto de então, pelas razões atrás expostas, deixarem a sociedade decidir, em referendo.

Não podemos permitir que a assembleia da república se exponha ao ridículo de, a mesma assembleia da república com uma outra maioria conjuntural reverter a eutanásia, Sò o referendo o pode impedir.

Paulo Ribeiro, Mandatário da Iniciativa Popular de Referendo sobre a (des)Penalização da morte a pedido