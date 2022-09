Durante 730 anos de existência, a Universidade de Coimbra (UC) demonstrou ser uma instituição à frente do seu tempo. Com os olhos postos no futuro, é nossa ambição tornarmo-nos no primeiro estabelecimento de ensino superior público português a atingir a neutralidade carbónica até 2030, querendo ao mesmo tempo liderar nesta década a reforma do ensino baseada no desenvolvimento de uma sociedade digital. Estes são, no nosso entender, os dois maiores desafios que a humanidade enfrentará: as alterações climáticas e a digitalização.

As universidades não podem ficar indiferentes perante os temas emergentes. Não podem constituir-se como estruturas imobilizadas e estagnadas no tempo, incapazes de reagir aos desafios societais. Não se podem censurar medidas potencialmente reformadoras por serem inconvenientes. O inconformismo, a crítica construtiva e a reivindicação baseada em dados factuais é o que nos deve mover, tendo sempre como propósito uma atitude pedagógica associada à difusão do conhecimento.

Por exemplo, as conclusões mais recentes da ONU, cientificamente comprovadas por um painel de especialistas independentes na área das alterações climáticas, são muito preocupantes: estima-se que a atividade humana foi responsável pela subida de aproximadamente 1,0º C no aquecimento global nos últimos 250 anos, e que é possível com as atuais condições este valor aumentar para 1,5º C em apenas 10 anos; as emissões geradas por ação humana irão persistir durante séculos, ou mesmo milénios, continuando a impactar o sistema climático no longo prazo; e os riscos relacionados com o ambiente aumentarão drasticamente, afetando a saúde, a segurança alimentar, o fornecimento de água e, por inerência, o próprio crescimento económico dos países, empurrando os grupos mais desfavorecidos para condições ainda piores e inaceitáveis.

Outro exemplo é o conjunto de estudos sobre a digitalização da economia, em particular os dados veiculados pela OCDE, de que praticamente 50% dos empregos atuais deixarão de existir até 2030, sendo que uma parte significativa destes trabalhos sofrerá um processo evolutivo não compatível com as competências de quem os exerce atualmente.

Na verdade, a sociedade já debate de forma intensa estas questões, mas, infelizmente, as medidas imprescindíveis conducentes ao equilíbrio são ainda incipientes na forma e no ritmo. E é no espaço da ciência, da tecnologia e do ensino mais avançado que somos convocados a construir pensamento e a procurar soluções para um mundo melhor.

Em função destas evidências, uma universidade prestigiada como a UC tem de encarar o futuro de forma reformadora e moderna, estando sempre um passo à frente. Ousámos integrar um núcleo ainda restrito (mas espero, em breve, de base alargada) de instituições públicas que querem ser exemplos no que diz respeito à neutralidade carbónica e à preparação de todas as faixas etárias para um novo mercado de trabalho.

Aproveitando o trabalho desenvolvido nos últimos anos, queremos incentivar a discussão crítica, a criação de novas ideias e a avaliação das medidas existentes, envolvendo a investigação de ponta e possibilitando a constituição de colaborações e consórcios com entidades externas para partilha de experiências. É com esta capacidade inovadora instalada que tem de ser nosso objetivo tornarmo-nos, em Portugal, a plataforma central de debate científico, aberta a toda a sociedade, destes dois grandes desafios. Uma plataforma informativa, mas acima de tudo um veículo de propostas credíveis e fundamentadas para todos os agentes de mudança.

E é através da celebração dos 730 anos da UC que pretendemos construir um amanhã em que seremos capazes de fazer acontecer a sustentabilidade e a digitalização.

Pelo planeta, pelos jovens, pela humanidade.

*Reitor da Universidade de Coimbra