Diz que Portugal não é racista, é só idiota

Dizer que Portugal é racista é tão impreciso como negá-lo. É evidente que os portugueses não são, na sua totalidade, racistas. E, apesar dos números inquietantes que deixei neste artigo – segundo o European Social Survey, 53% dos portugueses acreditam que há raças ou grupos étnicos que nasceram menos inteligentes ou trabalhadores do que outros e 54% acreditam que há culturas melhores do que outras –, não podemos dizer com segurança que a maioria dos portugueses é racista. Mas Portugal é, isso também mostram os números sobre emprego, habitação, justiça ou educação, estruturalmente racista. Quer isto dizer que a etnia tem um papel importante na definição do lugar que cada um tem na sociedade.

