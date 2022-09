Viagem a Florença

Ia falar da hipotética balzaquiana com que me cruzei há uns tempos, mas, entretanto, fui a Florença, velho sonho finalmente concretizado, e temo que se não registar as impressões da viagem agora, daqui a uns anos a minha memória, menos fiável do que já foi, me atraiçoe e me deixe a pensar se não terei sonhado com as pequenas e efémeras coisas que, hoje, tenho a certeza de ter vivido, como o almoço numa esplanada turística na Piazza della Signoria, com vista para o Palazzo Vecchio e a estátua de Neptuno, de Ammannati, um copo de vinho de preço muito superior à qualidade bebido, sem arte e sem gosto, nos bancos corridos do Mercato San Lorenzo, um longo passeio por ruas escusas afastadas do centro, com os seus restaurantes exóticos, cabeleireiros unissexo e lojas de bugigangas em tudo semelhantes às que se encontram em qualquer cidade do mundo pensada para acomodar turistas;

