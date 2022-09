Consumo de raspadinhas em Portugal – é tempo de atuar

Na passada sexta-feira, a revista científica The Lancet Psychiatry publicou um artigo em que alertamos para os perigos do aumento impressionante das vendas de raspadinhas em Portugal ao longo dos últimos anos. Enquanto médicos e investigadores, fizemos exatamente aquilo que se espera da academia: confrontados com problemas concretos de pessoas reais, fomos investigar os dados existentes e, com os recursos disponíveis, produzimos um comentário independente que expõe algumas das dimensões do problema.



É importante salientar que os dados que apresentamos no artigo são públicos e já tinham dado origem a outros artigos científicos e jornalísticos que ilustravam a dimensão do consumo de raspadinhas em Portugal. Apesar disso, nenhuma das entidades responsáveis empreendeu qualquer esforço visível para compreender e conter o fenómeno.



Os órgãos de comunicação social também fizeram o que lhes competia. Após terem conhecimento da publicação, foram à procura de histórias reais de pessoas reais que testemunhassem as dificuldades que algumas famílias enfrentam devido ao consumo excessivo de raspadinhas. Os profissionais de saúde e especialistas que foram entrevistados também convergiram nas suas posições: o problema existe, as raspadinhas têm um apelo aditivo e há consequências nefastas para as pessoas que sofrem de Perturbação de Jogo Patológico.



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) reagiu em comunicado sem contrariar um único dado do artigo que publicámos. A SCML optou por desvalorizar os números, preferindo teorizar sobre o formato do artigo e sobre algumas extrapolações que, como escrevemos oportunamente, carecem de demonstração científica.



A SCML poderia ter evitado o termo “abrandamento” para se referir a um crescimento sustentado das vendas de raspadinhas ao longo dos últimos anos. A verdade é que o fenómeno não tem parado de crescer e, em 2018, as raspadinhas já representavam mais de 50% do total despendido em jogo pelos portugueses.



Salientamos que a comparação entre Portugal e Espanha não foi corrigida para a paridade do poder de compra (PPC). Se o tivéssemos feito, a diferença seria ainda maior. Os dados apresentados pelo Expresso, que cruzam o número de jogadores (estimado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, SICAD) com o dinheiro gasto, são ainda mais impressionantes: 450€/ano gastos por cada jogador de raspadinhas em Portugal.



Como reiteradamente manifestámos a todos os órgãos de comunicação social, não defendemos a proibição do jogo. Mas tendo o exclusivo da exploração dos jogos sociais do Estado, esperamos uma resposta que coloque as pessoas que sofrem de perturbação de jogo patológico no centro das suas preocupações, atendendo aos alertas que lhes chegam por parte dos profissionais de saúde. Mais do que isso, esperamos disponibilidade para implementar de imediato as medidas que podem ajudar a compreender e a enfrentar os problemas descritos.



As pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas são frequentemente omitidas do espaço público e as medidas que as podem proteger são muitas vezes negligenciadas por parte das entidades responsáveis. Foi por um imperativo de consciência que, enquanto médicos, investigadores e cidadãos, trouxemos estes dados impressionantes para o debate público. Continuamos inteiramente disponíveis para contribuir para uma solução.