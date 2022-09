O apocalipse não é às três da tarde

A destruição do mundo criado nas últimas décadas é um desejo latente ou evidente em diversas tribos de esquerda e direita, desde os ambientalistas radicais até aos nacionalistas. Estas pessoas não sabem a sorte que têm.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.