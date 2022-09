Um olhar lusotropical sobre o racismo

Há umas semanas assisti no mural do Facebook de um amigo, chamemos-lhe Luís, a uma conversa muito interessante sobre os portugueses serem racistas ou não. O Luís argumentava que os portugueses eram dos povos mais racistas, porque nem sequer reconheciam que eram racistas. Uma amiga, chamemos-lhe Isabel, achou o argumento disparatado. Notava-se até uma ponta de indignação. Compreendo-a; o argumento é uma pescadinha de rabo na boca. Um não racista fica impedido de se declarar não racista porque, ao fazê-lo, está implicitamente a ser mais racista ainda. É impossível de rebater, mas totalmente falacioso.

