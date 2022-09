Os sindicatos e a realidade

Tenho muito respeito pelos sindicatos. Penso que os sindicatos são imprescindíveis na defesa dos direitos dos trabalhadores. Fazem falta.

No entanto, na realidade de hoje não podemos continuar presos a ideologias monolíticas.

A defesa dos trabalhadores também se faz, e muito, com os “malditos” dos patrões.

