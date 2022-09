Não legitimem o suicídio

Meritíssimo, o ser humano é dotado de livre-arbítrio, que pode ser uma bênção ou uma maldição. Ter a liberdade para escolher em consciência as nossas ações morais pode ser um fardo pesado. Muitos recusam esse fardo, muitos escolhem ser escravos. Os totalitarismos e até as ideologias fechadas são isso mesmo: exércitos de pessoas que se aliviaram do seu fardo da escolha; tornam-se escravas, mas não sentem a tensão dos dilemas, estão pacificadas. É essa a nossa tragédia. No leque de opções morais que temos à nossa disposição o mal é sempre uma escolha possível. Eu posso escolher um mal totalitário, um comunismo qualquer, ou um mal individualista, o meu suicídio, que é pessoal e intransmissível.

