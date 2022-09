A bela liberdade

Joana e o Diogo são dois jovens da geração Z.

A Joana e o Diogo comem (poucos) animais, reciclam o lixo, evitam degradar o ambiente, são socialmente muito responsáveis, preocupam-se com a dignificação do ser humano e desenvolveram redes de contactos digitais e físicos altamente sofisticadas e impactantes. Vivem em rede, têm uma elevada coesão social com os da sua geração.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.