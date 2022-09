Bernie, os milionários e os outros

Com o péssimo desempenho de Elizabeth Warren no New Hampshire, um Estado onde normalmente conseguiria bons resultados, tudo indica que Bernie Sanders está agora sozinho no campo progressista. É entre os centristas que falta escolher o seu rival. Joe Biden era o candidato centrista. Mas o começo foi de tal forma calamitoso que, apesar de ainda ser, com Sanders, o mais bem colocado na maioria das sondagens (em algumas Bloomberg já o ultrapassou), se começa a instalar a ideia de que não será ele o concorrente “moderado”. Até porque a sua grande vantagem – a liderança das intenções de voto dos não brancos – já foi perdida para Bernie.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.