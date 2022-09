Ventura e o fantasma que saiu do armário

Esbracejando que conhece outros casos, esses sim horríveis, que as minorias estão a colonizar o país, que o primeiro-ministro falou, que o Presidente foi ao Jamaica e não sei que mais sobre indemnizações, Ventura garantiu na TVI que ainda não tem opinião formada sobre o caso de racismo no estádio do Vitória de Guimarães e que, se escreveu no Twitter uma hora depois dos incidentes que não era racismo, o que queria verdadeiramente dizer é que recusa o racismo mas aquilo não pode ter sido racismo, ou talvez, sabe-se lá, aliás não há racismo em Portugal, garante ele, pois nunca viu tal coisa. Portanto, quem condenou o ataque racista a Marega é hipócrita. No meio de um turbilhão avassalador de palavras, para algo haveria de servir o treino dos debates do futebol, não sei o que é mais ingénuo, se a repetição em catadupa do manual de truques do Vox espanhol e da extrema-direita europeia (as minorias mandantes, a maioria silenciosa, o pesadelo que é a falta de segurança em Portugal, os políticos que não respeitam os polícias, eu que sou a voz do povo, sou tão politicamente incorreto, aliás nem gosto da política, que sujeira), se o gosto do risco ao apoiar a atitude de desprezar os jogadores negros, o que os amantes do futebol sabem que é uma estupidez cavalar.

