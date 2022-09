Uma Estratégia Nacional para Todas as Crianças

A UNICEF assinala com muita satisfação o lançamento da discussão pública para a concretização de uma Estratégia Nacional para os Direitos da Criança – transversal e abrangente. Tivemos oportunidade de nos pronunciarmos em Parecer conjunto com 7 organizações, juntando-nos às outras 18 que também participaram neste processo de discussão, que agora se inicia.

Há 31 anos atrás, a 20 de Novembro de 1989, os Estados Membros das Nações Unidas assumiram um compromisso global com as crianças, adotando a Convenção sobre os Direitos da Criança. Em 1990, Portugal foi dos primeiros a ratificar este documento que não é apenas uma declaração de princípios gerais, mas sim um vínculo jurídico efectivo.

A Convenção trouxe um olhar e uma prática novos para a criança, que passa a ser sujeito de direitos próprio. Estes direitos, para que se concretizem, necessitam de uma Estratégia global e integrada, que assegure a abrangência e a complementaridade de todas as intervenções tal como os direitos devem ser: indivisíveis, inalienáveis e universais.

A infância é uma oportunidade única na construção do indivíduo. Para a maior parte das crianças é uma fase de desenvolvimento segura e feliz, mas para muitas – sempre de mais – é uma fase onde a vulnerabilidade, a falta de oportunidades e o risco são uma ameaça e uma realidade constantes. Viver em pobreza ou exclusão nas suas variadas formas, é ter vedado o desenvolvimento pleno e harmonioso, é não alcançar uma oportunidade justa na vida.

Em Portugal, esta realidade manifesta-se nas crianças em risco de pobreza (1 em cada 5); ou aquelas raparigas que ainda casam antes dos 18 anos e para as quais o risco de violência doméstica, de gravidez precoce e do abandono escolar são tão reais; ou para as que sofreram a mutilação genital; ou para as que sofrem de doenças mentais, de bullying, de cyberbullying ou de exploração online; as 29,6% que sofrem de excesso de peso; as 97% de crianças institucionalizadas que muito provavelmente chegarão à idade adulta sem terem conhecido um ambiente familiar seguro e feliz; todas as crianças que vivem a violência doméstica diariamente, e que não são reconhecidas como vítimas. Todas estas crianças passam quase invisíveis aos olhos de tantos adultos responsáveis.

Poderia ter enumerado os desafios que ao longo de 30 anos fomos capazes de transpor: a diminuição da taxa de mortalidade infantil, a melhoria do acesso à educação; o aumento do sucesso escolar; a melhoria das condições de habitação, etc. Mas não chegaram a todas as crianças. É preciso fazer melhor.

Em 1995, o Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas recomendou ao Estado Português o reforço da coordenação entre as diferentes áreas governativas para a efetiva implementação da Convenção e desde 2001, tem apelado à adoção de uma Estratégia Nacional unificadora, global e assente nos direitos.

A proposta de Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, em consulta pública até 20 de janeiro de 2020, é assim um factor decisivo para a concretização desta nova abordagem pedida pela Convenção: transversal e integrada, coordenada não por um Ministério, mas sim ao mais alto nível governamental.

A UNICEF considera a actual discussão como a oportunidade decisiva para a adoção de compromissos que possam mudar o presente, preparando o futuro que ambicionamos para Portugal: justo e sustentável.

Precisamos de um compromisso reforçado do Estado português para a implementação dos Direitos das Crianças, como motor para um país melhor para todas as crianças.

*Diretora Executiva da UNICEF Portugal